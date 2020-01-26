مصر | حبس عصابة سرقة السيارات بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة سرقة السيارات بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول المتهمين.



تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهم سيارة "بدون تراخيص"، وبالكشف الفني على السيارة، تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة حال توقفها في شارع عثمان بن عفان، بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بأربع وقائع سرقة سيارات أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.