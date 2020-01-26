مصر | الجنايات تتنحى عن محاكمة محام و7 آخرين بتهمة تزوير شهادات اعتقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايات تتنحى عن محاكمة محام و7 آخرين بتهمة تزوير شهادات اعتقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري عن نظر محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات وأمرت بأحلة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دايرة جديدة لمحاكمتهم.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: "سمير.ف، عيد.ع، احمد.س، علي.ح، علي.ع، سيد.س، جميل.ع، شعبان.ف".

وأحالت النيابة المحامي "س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية، ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وسائق وموظف بالأزهر، ومزارع، وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات.

وكشفت عنه تحقيقات إسلام شكرى وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم في الفترة من 2012 حتى 2014، قيام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامي لبصم المحررات المزورة، وذلك بعد ما ساعده باقي المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة، وقاموا بتقديمها إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات.