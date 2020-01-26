مصر | السجن 25 عاما لأمين شرطة عذب ابنة زوجته حتى الموت

تعود الواقعة إلى 5 يناير 2013، عندما قام "رضا.ع،"، 34 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وزوجته "هويدا.م"، 32 سنة، ربة منزل بالاعتداء على نجلة الثانية "صفا" بالضرب المبرح والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها بدعوى تأديبها.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى وفاة الطفلة والبراءة من تهمة هتك العرض، وقدمت النيابة العامة، طعنا على البراءة في الاتهام الثاني أمام محكمة النقض التي اقتنعت بمذكرة النيابة، بناء على ما جاء به تقرير الطب الشرعي لتعيدها محكمة النقض أمام دائرة أخرى لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، والتي قضت بمعاقبة أمين الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة هتك العرض ليصل مجموع الحكمين عليه بالسجن لمدة 25 سنة.