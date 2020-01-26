مصر | 16 مارس.. الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 مارس.. الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان، لجلسة 16 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "محمد.س" بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر، فقامت بتزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296 ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر، حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمود.ف"، بصفته وكيلا عن "أحمد.م"، واتهم المشكو في حقه "محمد.س " لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقاري مدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296 ح لسنة 2014، والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، والمملوكة لوالد موكله "محمد.ع".