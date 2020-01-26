مصر | تجديد حبس سيدتين وعاطل لترويجهم المخدرات في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سيدتين وعاطل لترويجهم المخدرات في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس سيدتين وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وترويج مخدر الهيروين على عملائهم بمنطقة الشروق.
كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "ش.ح"، و"د.ن"، و"د.ن"، عاطل، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 40 تذكرة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.