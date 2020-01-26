مصر | تجديد حبس سيدتين وعاطل لترويجهم المخدرات في الشروق

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس سيدتين وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وترويج مخدر الهيروين على عملائهم بمنطقة الشروق.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "ش.ح"، و"د.ن"، و"د.ن"، عاطل، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.