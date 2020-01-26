مصر | السجن سنة مع الإيقاف لطالب دهس فتاتين بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة مع الإيقاف لطالب دهس فتاتين بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة، صباح اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بدهس فتاتين بسيارة والده، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.



وقال المتهم، إنه تفاجأ بظهور الفتياتين أمامه أثناء سيره بالسيارة في شارع التسعين، بعدما حاول تفادي الاصطدام بسيارة كانت أمامه، مضيفًا: "كنت ماشي بسرعة هادية وكنت خايف الناس يضربوني لو وقفت بالعربية في مسرح الحادث فقررت الهرب للمنزل ومكنش قصدي أخبطهم".



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفتاتين كانتا تعبران شارع التسعين تجاه الطريق الدائري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ودهستهما سيارة مسرعة يقودها شاب مما أدى إلى وفاتهما.

البداية عندما تلقت مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سامي مجدي، مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، يفيد باصطدام قائد سيارة مجهولة بفتاتين، حال عبورهما الطريق بشارع التسعين تجاه الطريق الدائري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ما أدى إلى وفاتهما وفرا هاربًا.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة إلى تحديد السيارة المتسببة في الحادث قيادة طالب 18 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، وأسفرت الجهود عن ضبطه، وبحوزته السيارة المتسببة في الحادث ملك والده، وتم التحفظ عليها وتبين أن بها بعض التلفيات نتيجة الحادث.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.