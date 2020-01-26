مصر | حبس تشكيل نسائي تخصص في سرقة رواد البنوك بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل نسائي تخصص في سرقة رواد البنوك بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي نسائي 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بدائرة القسم.

البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي، يفيد بتعرضه للسرقة أثناء خروجه من أحد البنوك.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين قيام 3 سيدات قاموا بمراقبة المجني عليه، والاستيلاء على مبلغ مايى 50 ألف جنيه، وتم القبض على المتهمات.

تم تحرير محضرًا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.