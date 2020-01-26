مصر | وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أن يكون محمود السير وحسن السمعة.



ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.



ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي.

أن يستفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية.



ألا يقل الطول عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".



ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

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ألا يكون مجند بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج. وكما أعلن مساعد الوزير، عن المزايا التي يحصل عليها معاوني الأمن وهي:



يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.



الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.



الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.



صرف الملابس الأميرية مجانا. صرف الملابس الأميرية مجانا. وأكد مساعد الوزير، سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهي: