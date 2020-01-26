مصر | السجن 6 أشهر لخفير وعاطل لسرقتهما المساكن بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 أشهر لخفير وعاطل لسرقتهما المساكن بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

6 أشهر؛

أمرت محكمة الشروق وبدر، المنعقدة التجمع الخامس، اليوم الأحد، بحبس خفير وعامل،لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية، بدائرة قسم شرطة الشروق، بأسلوب كسر الباب.

البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرط، يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم للسرقة، وبعد الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات أمكن الوصول لمرتكبي الواقعة، وهما "س. ر"، 18 عاما، خفير و"م. ن"، 18 عاما، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة هاتف محمول واسطوانة غاز، من داخل الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.