مصر | ضبط عاطلين متهمين بسرقة سيدة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين متهمين بسرقة سيدة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، وبحوزتهما قطعة سلاح أبيض، بمدينة نصر.

وجاء عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيمة بدائرة القسم، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

وبسؤال المجني عليها، قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ، استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهًا عنها، تحت تهديد السلاح الأبيض، المضبوط بحوزتهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

