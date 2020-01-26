مصر | حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيق؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و٣ هواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وكشفت التحقيقات، عن أن البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط شخص مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "قتل، وسلاح من دون ترخيص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جراما، ومبلغ مالي و3 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.