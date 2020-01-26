مصر | ضبط متهمين بسرقة السيارات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة السيارات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما فرد خرطوش طلقتين من العيار ذاته، ومفتاح تشغيل سيارة "مصطنع"، حال شروعهما في سرقة سيارة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، كما اعترفا المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
واعترفا بارتكاب واقعة سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب والمبلغ بسرقتها، وتم بارشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.
وتحرر المحضر اللازم.
وتحرر المحضر اللازم.