مصر | ضبط متهمين بسرقة السيارات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة السيارات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذاته، و

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما فرد خرطوش طلقتين من العيارمفتاح تشغيل سيارة "مصطنع"، حال شروعهما في سرقة سيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، كما اعترفا المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".