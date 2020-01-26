مصر | كبابجي يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقاهرة.. وقرار من القاضي

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجي بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالي.

وعلى الفور انتقل الرائد كريم عبدالعاطي معاون قسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط سيدة وصديقها بعد قيام الأهالي بالإمساك بهما إلى قسم الشرطة.

وكشفت تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، عن أن الزوج المبلغ ويدعى "أمير. س" 43 سنة، يعمل كبابجي ودائم السهر ليلا للعمل وأنه أثناء عودته فجأة للمنزل بعد شعوره بالإرهاق، وجد زوجته "شيماء. ع" 32 سنة، وصديقها "إبراهيم. م" بداخل غرفة نوم في أوضاع مخلة وتم ضبطه قبل الهرب بالاشتراك مع أهالي المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.