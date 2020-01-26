مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالطرق العامة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالطرق العامة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4عاطلين لإستيلائهم على هاتف المحمول ومبالغ مالية من طالب أثناء قيادته سيارة ملاكي بالإسكندرية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من طالب مقيم بدائرة القسم، يفيد أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة القسم فوجئ بثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية"، إنحرفت تجاهه ولدى محاولته مفاداتها إصطدم بالحاجز الخرساني على جانب الطريق، ما أدى لتوقفه وقيامهم عقب ذلك بالإستيلاء منه على هاتفه المحمول، وحقيبه جلدية بداخلها "بعض الملابس الخاصة به" مبلغ 5 آلاف جنيه وفروا هاربين.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا لإرتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة بإستخدام الدراجة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط هاتف محمول، حقيبه جلدية بداخلها ملابس، سماعة وكذا الدراجة النارية المستخدمة "تروسيكل، ملك وقيادة الرابع"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.