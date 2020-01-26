مصر | إخماد حريق شقة سكنية في مدينة نصر

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة مدينة نصر، بعد انتقال سيارات الإطفاء، من دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.