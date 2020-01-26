مصر | تجديد حبس سيدتين وساىق 15 يوما بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سيدتين وساىق 15 يوما بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس سيدتين وسائق لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحوزتهم كمية من الإستروكس والحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم: "س. م"، و"ف. ع"، و"ع. م "، سائق، عثر بحوزتهم على 250 كيس إستروكس، و560 قطعة حشيش، قبل ترويجها على المتعاطين.

البداية كانت بتلقي مباحث القاهرة، إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد ورود معلومات عن سيدتين وسائق بالإتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على الممضبوطات، ومبلغ مالي كبير، و3 هواتف محمولة، بقصد الاتجار.

وبمواجهه المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.