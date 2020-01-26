مصر | السيطرة على حريق بشقة سكنية في الوراق

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تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، دون وقوع إصابات بين السكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى الشقق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر المطلوب وتولت النيابة التحقيق.