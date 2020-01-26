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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد المؤسسات والمنشآت الاجتماعية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى القليوبية، صباح الأحد، واستقبلها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وتفقدت الوزيرة مركزا تابعا للتضامن الاجتماعى بطوخ، كما تفقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة بنها، ومؤسسة البنين ومؤسسة البنات ضمن المؤسسات الاجتماعية بمدينة بنها.
وأعلنت مديرية التضامن بالقليوبية أن الزيارة تأتي ضمن جولات الدكتورة نيفين القباج، لمتابعة المؤسسات الاجتماعية، ومدى فعاليتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة مكاتب الخدمات والأفرع التي تم افتتاحها مؤخرا، وذلك للتأكيد على أن خدمة الجماهير هو ما تستهدفه الوزارة وجميع المديريات التابعة لها بكافة المحافظات.
وأكد مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى للجان الاغاثة بالمديرية والمراكز والمدن والأحياء والتواصل الدائم مع لجنة الإغاثة العامة بالمديرية والوزارة والمحافظة دقيقة بدقيقة، لحصر الأسر المتضررة من مياه الأمطار التي تسقط في موسم الشتاء، وتوزيع الأغطية والوجبات عليهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
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