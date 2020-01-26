شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الأزهر يحكي قصة «أسود الوطن» للأطفال بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد، ورشة للأطفال، للحديث عن بطولات شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى مرور 68 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

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أقيمت الورشة بالركن الخاص بمجلة «نور»، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتضمنت شرح كتيب «أسود الوطن»، الذي يعرض مجموعة من القصص المصورة لبطولات الشرطة المصرية والقوات المسلحة، أبرزها قصة الشهيد العقيد ساطع النعمانى، وقصة الشهيد أحمد المنسي ورفاقه بعنوان«الأسطورة»، بالإضافة إلى قصة «الغرباء» التي تعرض بطولات القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب بسيناء.

وفي نهاية الورشة أهدى القائمون على ركن مجلة «نور» نسخا من كتيب «أسود الوطن» للأطفال، بهدف ترسيخ قيمة الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن لديهم.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.