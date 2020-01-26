شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء صب خرسانة أسقف الدور الأرضى بمشروع "JANNA" بملوى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، حيث يجرى استكمال تنفيذ الأعمال بعمارات نموذج " JANNA" بعدد 34 عمارة بالمدينة ( أرضى + 7 أدوار متكررة)، موضحاً أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لعدد 32 عمارة والخرسانة المسلحة للقواعد لعدد 20 عمارة، وكذا الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي لعدد 16 عمارة، بإجمالي كمية خرسانة 14 الف م3 تم صبها، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أكد انه جارٍ تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، بتكلفة 91 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة 218 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو المقبل، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل.

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وأوضح الوزير، أنه تم الاستلام الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 10/2 ألف م3/يوم، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وكذا مشروع مرافق ( 17 ) عمارة بأبى قرقاص.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محافظة المنيا تضم 5 محطات معالجة، ضمن مشروع الـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات منها، ومن المقرر الانتهاء من المحطتين الأخريين نهاية شهر يناير الجارى.

وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ28 منطقة ريفية، لخدمة 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 مناطق ريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، بخلاف 26 منطقة ريفية مخدومة، بها 545 ألف نسمة بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية.