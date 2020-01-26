شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن متابعة خطة تطوير الصحف القومية، حيث كانت الحكومة قد أعلنت مسبقا أن محاور خطة تطوير الصحف القومية ترتكز على وضع لوائح داخلية جديدة للمؤسسات، وتراعى نظم الحوكمة الإدارية، بمعنى أن لا تكون السلطة فى يد شخص واحد، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين.

ويشمل التطوير خمسة مبادئ والهدف الأساسى من التطوير رفع كفاءات المؤسسات والجهاز الإدارى للمؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين ووضع لوائح جديدة، والنظر فى الأصول غير المستغلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية، حيث نص القرار على أن تقوم الوزارة فى مجال التخطيط بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية واستراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين ربط هذه الموازنة.

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كما تختص الوزارة، في هذا المجال، بتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب قيام الوزارة بدراسة مقترحات الجهات الإدارية بشأن إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية، إلى جانب المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء، تختص الوزارة كذلك بالعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية؛ لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دونا لإخلال باختصاصات وزارة التعاون الدوليّ، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.