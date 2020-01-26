شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح اليوم الأحد، الموافق 26 يناير 2020، قرار رقم 218 لسنة 2019، الخاص بتأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم، حيث صدق الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، على قرار رقم 218 لسنة 2019، والخاص بتأجيل تجنيد طلبة معهد المستقبل بالفيوم.

كان الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020.

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وحيث يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 إلى يوم الخميس الموافق 27/2/2020 .

ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020، وتيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون ، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا ) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة .