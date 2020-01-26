شكرا لقرائتكم خبر عن علاج أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل لسيدة من ووهان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، وهى سيدة صينية، تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة فى مدينة ووهان شرق الصين، حيث ينتشر الفيروس بشراسة، ووفقا للجنة، فإن درجة الحرارة لدى المريضة لم ترتفع لمدة ستة أيام، لذا توصل فريق الخبراء امن الأطباء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى، موضحة أن السيدة أصيبت بالفيروس منذ 10 يناير الماضى، بعد يومين فقط من وصولها إلى شنجهاى، وتم نقلها إلى المستشفى يوم 15 يناير الماضى، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هى أول حالة إصابة فى المنطقة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت اللجنة الصحية الصينية، أن حالة السيدة تحسنت خلال رحلة العلاج، ولم ترتفع درجة حرارة جسدها لمدة ستة أيام، وأصبحت تتنفس بشكل أفضل، وأظهرت اختبارات رد فعل الأحماض النووية نتائج سلبية، بعد ذلك قررت لجنة الخبراء أن تخرجها من المستشفى.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد، اليوم الأحد، فى الصين إلى 56 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية، كما توفى 13 شخصا فى مقاطعة هوباى الصينية جراء فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الصينى، تشى جين بينج، أكد أمس السبت، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

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وذكر الإعلام الرسمى الصينى، أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أى أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشى الفيروس، ولفت التليفزيون المركزى إلى أن الأفواج التى غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.

كما قالت وسائل إعلام، إن السلطات فرضت قيودا على دخول وخروج السيارات لوسط مدينة ووهان، مركز تفشى الوباء.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسى والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوى وحتى الموت، وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التى تنتشر حاليا بين الحيوانات، التى لم تصب البشر بعد.