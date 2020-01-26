شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. نفاذ الكمامات فى هونج كونج.. وتايوان تحظر التصدير لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة الذعر التى سببها انتشار فيروس كورونا المميت فى عدد من دول العالم، لاسيما الصين، أصبحت الكمامات والمطهرات اليدوية من الضروريات من هونج كونج وحتى اليابان، بحسب ما قالت مجلة تايم، والمشكلة الوحيدة هى الحصول عليها، حيث نفذ من الصيدليات فى أنحاء هونج كونج الأقنعة (الكمامات) التى تهدف إلى منع انتشار العدوى الفيروسية، مما دفع السلطات إلى القول بأن المزيد سيأتى الأسبوع المقبل.
وحظرت تايوان تصدير الأقنعة خلال الشعر القادم، لضمان توفر إمدادات محلية كافية وفى ماكاو، قالت السلطات إن المبيعات ستقتصر على 10 أقنعة وجه كحد أقصى للمقيمين أو الضيوف العاملين المرخص لهم، والذين يمكنهم تقديم بطاقة هوية صالحة.
وقد أصبح غسل اليدين بانتظام وتغطية الوجه، وتجنب الحشود هو خط الدفاع الرئيسى، حيث يسعى سكان الدول الآسيوية إلى تجنب الإصابة بفيروس كورونا الذى قتل العشرات وأصاب المئات.
وفى مستوصف تشيونج تاى فى الحى المالى بهونج كونج، نفذت إمدادات الأقنعة والمعقمات خلال الأيام الأخيرة، بينما تباع القفازات الطبية بسرعة كبيرة.
وقال موظف هناك إن المصانع التى تصنع هذه المنتجات مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعنى أنها لن تكون قادرة على توفير مخزون من جديد لأسبوع آخر على الأقل.
وقال ثانى أرفع مسئول فى هونج كونج ماثيو شيونج فى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضى، إنهم مدركون أن هناك حالة شراء مذعور فى السوق، وستصل كميات جديدة من الأقنعة فى الأسبوع المقبل، وحث مجلس المستهلك فى هونج كونج التجار على عدم رفع أسعار الكمامات لمستويات شنيعة.
وتقول تايم، إن المصانع الفتوحة بدأت تكثف الإنتاج، ففى اليابان، تعمل المصانع التى تورد منتجات العناية الشخصية لشركة يونشارم على مدار الساعة منذ 17 يناير بعد زيادة الطلبات عشرات الأضعاف، بحسب ما قال متحدث باسم الشركة.
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