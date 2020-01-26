بسبب كورونا.. نفاذ الكمامات فى هونج كونج.. وتايوان تحظر التصدير لمدة شهر

وقد أصبح غسل اليدين بانتظام وتغطية الوجه، وتجنب الحشود هو خط الدفاع الرئيسى، حيث يسعى سكان الدول الآسيوية إلى تجنب الإصابة بفيروس كورونا الذى قتل العشرات وأصاب المئات.

وفى مستوصف تشيونج تاى فى الحى المالى بهونج كونج، نفذت إمدادات الأقنعة والمعقمات خلال الأيام الأخيرة، بينما تباع القفازات الطبية بسرعة كبيرة.

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وقال موظف هناك إن المصانع التى تصنع هذه المنتجات مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعنى أنها لن تكون قادرة على توفير مخزون من جديد لأسبوع آخر على الأقل.

وقال ثانى أرفع مسئول فى هونج كونج ماثيو شيونج فى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضى، إنهم مدركون أن هناك حالة شراء مذعور فى السوق، وستصل كميات جديدة من الأقنعة فى الأسبوع المقبل، وحث مجلس المستهلك فى هونج كونج التجار على عدم رفع أسعار الكمامات لمستويات شنيعة.

وتقول تايم، إن المصانع الفتوحة بدأت تكثف الإنتاج، ففى اليابان، تعمل المصانع التى تورد منتجات العناية الشخصية لشركة يونشارم على مدار الساعة منذ 17 يناير بعد زيادة الطلبات عشرات الأضعاف، بحسب ما قال متحدث باسم الشركة.