الصين تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (تحديث)

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وحسب وكالة أنباء الصين، قال شيوي ون بو، رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، إن المركز قد عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته، مضيفا أنهم يعملون أيضا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
وكانت مدينة شانتو الساحلية قالت إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة ابتداء من يوم 27 يناير للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الذى تفشى فى مدينة ووهان فى نهاية 2019.
وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد. وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان بوسط الصين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشى فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان فى 28 يناير كانون الثانى متجهة إلى سان فرانسيسكو. وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
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