شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تتسلم الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية استعدادًا لكتابتها الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم المداس الثانوى، الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة، استعدادا لتحريرها وكتابتها من قبل طلاب الثانوية العامة مع عودة الدراسة الفصل الدراسى الثانى، حيث انتهى معظم الطلاب فى الوقت الحالى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة على أن يبدأوا فى كتابة الاستمارة الثانية الورقية الترم الثانى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجراءات كتابة استمارة التقدم للامتحانات هى أن الطالب يحصل على نسخة من الاستمارة الإلكترونية بعد كتابتها على موقع الوزارة حتى يستطيع كتابة وتحرير الاستمارة الورقية، موضحة أن الطالب يوقع أيضا خلال كتابة الاستمارة الورقية على إقرار عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحانا وإلا تعرض للمساءلة القانوينة.

وأوضحت الوزارة أن كتابة استمارة التقدم للامتحانات مستمر حتى انتهاء جميع الطلاب من كتابة الاستمارة، مطالبة جميع الطلاب بسرعة ملء وكتابة الاستمارتين الإلكترونية والورقية حتى تستطيع الوزارة استكمال الاجراءات الأخرى المتوقف عليها كتابة الاستمارات وهى مراجعتها وبدء لجان الإدارة والكنترولات فى استخراج أرقام جلوس الطلاب.

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أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار متابعة نسب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدةً أنه قد تم إخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب الإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، حددت موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، 2020، حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول اعتبارًا الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

ودخل طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى اليوم السبت 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.