شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يسترد 3 وحدات مخالفة بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملات مكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، أسفرت عن استرداد 3 وحدات مخالفة بالحى الثالت بالتجمع الخامس بالمدينة.

وأوضح المهندس جمال طلعت، أنه تم استرداد الوحدات لقيام أصحابها بتحويل النشاط من سكنى إلى تجارى، وعدم عودة الشيء إلى أصله، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة وتنفيذاً للقانون، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق وقوة من قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة.

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فى سياق آخر، كان ‫المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاه "الثانى" بشارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أن تركيب تلك الباكيات يأتى لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمى كوبرى المشاه.‬

‫وأضاف المهندس جمال طلعت: جارٍ استكمال أعمال السلالم الكهربائية تيسيراً على مستقلى الكوبرى، وكذا أعمال السلالم الثابتة، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ أعمال الحماية أعلي الكوبرى كمرحلة ثانية من أعمال تنفيذ كوبري المشاه الحيوى، والذى سيخدم قاعدة كبيرة من سكان المدينة وروادها.‬

‫وفى سياق متصل، أوضح القائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارٍ الإعداد لطرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالجزيرتين بجوار مدينة الرحاب ومكتب النائب العام حتى طريق السويس، والجزر يمين وشمال مشروع دار مصر وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة "مسار الزيارات"، ومنطقتى الأيقونة والجزيرة الواقعة بين جاردينيا هايتس ومنطقة الجيش حتي ميدان المنطقة الصناعية بامتداد المدينة.‬

‫وقال المهندس جمال طلعت: يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ علي البيئة بالمدن الجديدة، ونظافة تلك المدن وظهورها بالمظهر اللائق بها. ‬