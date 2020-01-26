شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحى بمطار شرم الشيخ لمنع تسلل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، منذ قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولى، فى إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبى الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحى، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبى، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازى، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

Advertisements

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف أى حالات مصابة بالفيروس الجديد بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحى بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد

كما أشار مجاهد إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر -أسوان - جنوب سيناء) والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.