اليوم.. الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تعلن وزارة الداخلية المتمثلة في قطاع التدريب، صباح اليوم الأحد، عن فتح باب قبول راغبي الالتحاق بالدفعة الخامسة لمعاوني الأمن.

وتعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا بمعهد التدريب للإعلان عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد، وأماكن التقديم والمزايا التي يحصل عليها الذين يستوفوا الشروط بعد انتهاء الاختبارات.

ويشارك في الحضور المؤتمر مساعد الوزير لقطاع التدريب، مدير مصلحة التدريب ووكيل المصلحة ومدير الشؤون الإدارية للمصلحة ومدير إدارة المعاهد التدريبية.