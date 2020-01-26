أخبار مصر | الأرصاد الجوية: طقس قارص على شمال البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية: طقس قارص على شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء شديدة البرودة بكافة الأنحاء، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.

وأضافت الهئية، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى أسيوط، شديد البرودة على سانت كاترين ووسط سيناء، مائل للبرودة على باقي الأنحاء يكون لطيف على البحر الأحمر نهارًا، قارص البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن هناك سحب مدارية عالية ومتوسطة ومنخفضة تظهر على شمال البلاد حتى أسيوط، تكون متكاثرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تذداد هذه السحب مساءًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ما تسبب في سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والفيوم وبني سويف.