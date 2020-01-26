أخبار مصر | انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020، حيث تشهد البلاد حالة من استقرار الأحوال الجوية على كافة الانحاء، على أن تكون الشبورة الكثيفة صباحًا، وهي ظاهرة مؤثرة على شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة الصغرى حيث يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أن طقس القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، سيكون مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر، وغائم أحيانًا، والرياح أغلبها معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد، فسيكون معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 15

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 10 والعظمى 20

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درجات الحرارة فى طابا الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 19