أخبار مصر | الأطفال يبدعون برسومات لأعياد الشرطة في متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطفال يبدعون برسومات لأعياد الشرطة في متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم القسم التعلمي بمتحف الفن الإسلامي، مساء أمس، ورشة حكي للأطفال حول معركة الإسماعيلية وأحداثها، وسبب اتخاذ يوم ٢٥ من شهر يناير ليكون عيدًا للشرطة المصرية.

جاء ذلك على هامش احتفال المتحف بأعياد الشرطة المصرية والتي انطلقت من خلال متحف أثري ومتحف فني يخلد للشرطة المصرية وبطولاتها.

وقالت رشا جمال مسؤول القسم التعليمي بالمتحف، إن الأطفال استمعوا لحكاية معركة الإسماعيلية والتي قاوم فيها رجال الشرطة البواسل قوات الاحتلال البريطاني وسقط منهم 50 شهيدًا.

وبعد ورشة الحكي قام الطلاب سن ١٢ عامًا برسم وتصميم أزياء تاريخية لرجال الشرطة، كما قام كل منهم برسم لوحة تعبر عن شعوره ناحية هذا اليوم.

قام بتدريب الأطفال الفنانة رغدة فؤاد، والفنان محمود الكبير، وفي نهاية الورشة عرض الطلاب أعمالهم، وقام الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتكريم المشاركين بالورشة.