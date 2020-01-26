شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تُنظم ندوة حول دبلوماسية المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظَّمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة خاصة بدبلوماسية المياه ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري برفع و بناء القدرات و الخبرات للعاملين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة فى موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل .

وشارك فى الندوة ممثلين عن قطاعات وهيئات ومصالح وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم استعراض خبرات المشاركات من سيدات الوزارة في ورش عمل ذات صله بالدبلوماسية المائية والتي عُقدت خلال الثلاثة اعوام الماضية بمشاركة خبراء الوزارة فى الدبلوماسية المائية من قطاع مياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه وتتناول هذه الورش موضوعات اتفاقيات المياه العابرة للحدود والقانون الدولى للمياه وحل النزاعات واهداف التنمية المستدامة.

أوضح المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى للوزارة أن تلك الندوة تأتى فى ضوء اهتمام الوزارة برفع قدرات ابناءها من المهندسين والعاملين تماشياً مع تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياة 2037 بإلاضافة الى الاهتمام بالتنسيق مع المنتفعين بمختلف الطبقات التعليمية والتخصصية بهدف زيادة الوعى بقيمة المياة والترشيد فى ظل محدودية الموارد المائية كما تم استعراض مشاركات بعض المشاركين لورش عمل بذات الشان في دولتي البحرين ولبنان.

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أوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الرى أنه تم عقد الندوة بناءاً علي توصيات الوزير للقيام بتأهيل كافة العاملين بالوزارة علي موضوعات الدبلوماسية المائية من خلال دورات مكثفة وندوات سيتم تنظيمها لاحقا من خلال قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة والذى تتضمن "عقد دورات تدريبية للسادة المهندسين حول دبلوماسية المياه بكافة جهات الوزارة ومن ثم دورات مماثلة علي هامش منتدي شباب العالم القادم ديسمبر 2020".

يذكر أن ذلك يأتي فى ضوء مخرجات منتدى شباب العالم 2019 و تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة منتدى شباب العالم بالتنسق مع وزارتي الري والخارجية لتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه .