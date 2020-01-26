شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة ودرجات تصل الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد أجواء شديدة البرودة بكافة الأنحاء، وسط فرص لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم على كافة الأنحاء كما يلى:

- القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة

- الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة

- السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

- جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

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- شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 00 درجة

وشهدت البلاد أمس السبت بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.