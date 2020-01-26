شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة شانتو الصينية تحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدينة شانتو الساحلية الواقعة فى إقليم قوانغدونغ الصينى اليوم الأحد إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة ابتداء من يوم 27 يناير للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الذى تفشى فى مدينة ووهان فى نهاية 2019.

وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد. وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان بوسط الصين.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشى فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان فى 28 يناير كانون الثانى متجهة إلى سان فرانسيسكو. وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ذكرت محطة(سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية اليوم الأحد أن ملاهى ديزنى لاند وأوشن بارك بهونج كونج ستغلقان ابتداء من اليوم الأحد للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا القاتل والذى تفشى فى مدينة ووهان الصينية، ولكن المحطة قالت إن العمل سيسير كالمعتاد فى الفنادق داخل ديزنى لاند بهونج كونج.

وقالت حكومة شنجهاى الجمعة إنه سيتم إغلاق ديزنى لاند بشنغهاى ابتداء من يوم السبت. وكانت الصين قد بدأت يوم الجمعة عطلة السنة القمرية الجديدة التى تستمر سبعة أيام وهى فترة تزدحم فيها الملاهى عادة.

وأكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56. وظهر الفيروس فى البداية فى مدينة ووهان بإقليم هوبى بوسط الصين أواخر العام الماضى وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاى بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.