شكرا لقرائتكم خبر عن "مكتب الشباب الافريقى" يناقش غدا تاريخ العلاقات الافرواسيوية و أبرز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مكتب الشباب الافريقى التابع لوزارة الشباب والرياضة فى جلسة مفتوحة بعنوان "بانوراما افريقية: العلاقات الأفروأسيوية منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية نموذجاً"، فى إطار فعاليات الدورة الواحدة و الخمسين لمعرض الكتاب تحت شعار " مصر أفريقيا ثقافة التنوع" ، وذلك غدا الاثنين بقاعة شباب افريقيا - بانوراما افريقية - بلازا رقم 1 .

وتناقش الجلسة تاريخ العلاقات الافرواسيوية و أبرز التحديات وذلك بمشاركة الدكتورر حلمي الحديدي وزير الصحة الاسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية ، الدكتور حسام درويش ، الامين العام لمنظمة أفرو أكت وحسن غزالى مؤسس مكتب الشباب الافريقى ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقى وعضو اللجنة المصرية للتضامن .



وكانت الهيئة العامة المصرية للكتاب، قد كشفت عن برنامج فعاليات قاعة أفريقيا، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، الذى يستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويأتى جمال حمدان شخصية عام المعرض، وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض.

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وتستضيف القاعة 12 مبادرة شبابية و12 لقاء مع السفراء الأفارقة و12 مبادرة أفريقية، وتأتي المبادرات الشبابية، تحت عناوين مستقبل المبادرات وريادة الأعمال المجتمعية، ومبادرات شبابية أفريقية، والشباب وصناعة القرار، وآفاق الحوار الثقافي الأفروعربي، وبرنامج القيادات الشبابية العالمي، ونماذج لقصص نجاح "مذيع الشارع التطوع الشبابى وسجاد أخميم وعربيات الحواديت ودور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



أما اللقاء التنوع الثقافى الأفريقى، فتشمل مجموعة حوارات مع سفراء الدول الأفريقية ثم قضايا الاتحاد الأفريقى2019 .



ومن المبادرات الأفريقية قمر التنمية الأفريقية، ومبادرة مصر في قلب أفريقيا، وتحيا مصر أفريقيا، ومبادرة علاج مليون أفريقي، ولغتي أفريقية، وأفريقيا في المحافل الدولية، ومبادرة صنع في أفريقيا، وإعلان أبيدجان.

