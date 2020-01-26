شكرا لقرائتكم خبر عن ​وزير الأوقاف ورئيس جامعة عين شمس فى افتتاح ​برنامج مشروع​ ​"المائة عالم​" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. د/ نوح عبد الحليم العيسوي الديوان العام 2. د/ هشام عبد العزيز علي الديوان العام 3. د/ أيمن علي أبو عمر الديوان العام 4. د/ أشرف فهمي موسى الديوان العام 5. د/ خالد السيد محمد غانم الديوان العام 6. د/ أحمد عبد الهادي علي حسن الديوان العام 7. د/ أسامة فخري فكري محمد الجندي الديوان العام 8. د/ أيمن محمد خضر حلاوة الديوان العام 9. د/ جمال إبراهيم إسماعيل الديوان العام 10. د/ خالد صلاح الدين حسونة الديوان العام 11. د/ سعيد حامد مبروك الديوان العام 12. د/ السيد عاطف السيد عبد النبي الديوان العام 13. د/ محمد السيد إبراهيم نصار الديوان العام 14. د/ محمد الشحات أبو ستيت الديوان العام 15. د/ صبري حلمي الغياتي الديوان العام 16. د/ عادل إبراهيم المعصراني الديوان العام 17. د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار الديوان العام 18. د/ عمرو محمد مصطفى الديوان العام 19. د/ كمال محمد سيف الديوان العام 20. د/ محمد أحمد حامد عبد الصمد الديوان العام 21. د/ محمد عبد ربه عبد السلام الديوان العام 22. د/ بدري مرسي نور محمد الديوان العام 23. د/ جلال محمد محمود غانم الديوان العام 24. د/ رمضان عبد السميع إبراهيم بله الديوان العام 25. د/ محمد عزت محمد أسوان 26. د/ عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أسيوط 27. د/ أيمن حسيني عطية سليم الشرقية 28. د/ ناصر عبد الأعلى عطية حسن الشرقية 29. د/ السيد محمد حسن عطية القاهرة 30. د/ عيد علي خليفه حسن القاهرة 31. د/ على الله شحاته الجمال القاهرة 32. د/ محمد على السيد عيسى كفر الشيخ 33. د/ محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ 34. د/ مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ 35. د/ أحمد حامد حسن علي اسكندر الديوان العام 36. الدكتور محمد الصغير الديوان العام 37. عبد الفتاح عبد القادر جمعة الديوان العام 38. علي إسماعيل علي أحمد الديوان العام 39. محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز الديوان العام 40. محمود سعد جاهين الديوان العام 41. محمود طه الشيمي الديوان العام 42. عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية 43. محمود صالح محمود محمد بني سويف 44. محمود عقبة طه محمود بني سويف 45. كرم محمد على فراج جنوب سيناء 46. محمد علي محمد الشاذلي جنوب سيناء 47. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية 48. عبد الله محمد مصطفى محمد الدقهلية 49. رمضان السيد عبد اللاه حسانين سوهاج 50. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري الشرقية 51. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية 52. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود الغربية 53. محمود ربيع حسام الدين حسام الدين الغربية 54. أحمد عصام الدين فرحات الموجي القاهرة 55. أحمد محمد محمود محمد القاهرة 56. محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة القاهرة 57. محمد مصطفي عبد الفضيل سالم القاهرة 58. محمد منصور محمد محمود هبالة القاهرة 59. مصطفى عبد السلام محمد محمد القاهرة 60. عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي القليوبية 61. عبد الرحيم رضوان محمد وزيري قنا 62. حماده يوسف بدير يوسف العطار كفر الشيخ 63. أحمد سعيد أبو اليزيد علي أبو زيد المنوفية 64. علي مصطفى عبد الهادي محمد المنيا 65. علي أحمد حسن سيد الوادي الجديد 66. عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام القاهرة 67. أبو الحسن درويش أبو الحسن بدوي المنوفية 68. عمر أحمد يوسف مدني أسوان 69. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط 70. احمد محمد عبدالعال عبد الحميد الشرقية 71. ياسر حلمى محمد أبو غياتي الغربية 72. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة 73. عبد الفتاح محمد العزب علي الديوان العام 74. السيد محمد السيد عبد اللطيف الإسماعيلية 75. الشحات محمود على البحيري البحيرة 76. شعبان محمد حزين مطاوع بني سويف 77. هاني حمادة على عبد العزيز بني سويف 78. يوسف محمد محمد علي الجيزة 79. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط 80. أحمد دسوقي مكي القاهرة 81. ضياء سيد نور الدين حسين القاهرة 82. محمد رمضان جابر خليل القاهرة 83. حامد خليفة ابراهيم عيسوي البحيرة 84. محمد محمود محمود العدل السويس 85. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الديوان العام 86. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الإسكندرية 87. عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر الإسكندرية 88. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم بور سعيد 89. محمد يوسف بدري احمد سوهاج 90. أحمد محمد أحمد القلعي الغربية 91. عبد الرحمن عبد الله إمام عليان الفيوم 92. على عمر عبد الفتاح هنو جنوب سيناء 93. سمير فوزي عبد الله سلامه الديوان العام 94. علي عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية 95. أحمد صلاح علي محمد الإسماعيلية 96. أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية 97. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 98. أحمد محمد محمد معوض مزروع دمياط 99. إسلام محمد مختار عبد القادر الديوان العام 100. محمد رمضان حسيني محمد الإسماعيلية 101. محمد فتحي بدوي عارف أسيوط 102. إبراهيم فكري عبد اللاه أحمد الأقصر 103. احمد عبد الحميد محمد احمد الأقصر 104. إبراهيم فؤاد كامل عرابي البحر الأحمر 105. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة 106. محمد رجب عبده خليفة البحيرة 107. محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد بني سويف 108. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء 109. محمد عبد الستار عبد الرحمن البري الجيزة 110. احمد محمد حسين إبراهيم مريم الشرقية 111. أحمد فوزي محمد الشاعر الغربية 112. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة 113. محمد الكومي محمد المهدى القاهرة 114. محمد أنور محمد إسماعيل مرسى مطروح 115. فتحي عبد النعيم عبد الحافظ عثمان المنيا 116. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز المنيا 117. محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد 118. يمنى محمد أبو النصر القاهرة 119. راويه عبد المنعم محمد خليل الجيزة 120. نيفين حسن أنور أحمد مختار القاهرة 121. جيهان ياسين يوسف محمود عبد الحافظ الجيزة 122. عبير أنور محمد خيري الرافعي القاهرة 123. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة 124. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة 125. ميرفت عزت محمد عثمان القاهرة 126. دينا محمد حسن جدامي القاهرة

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