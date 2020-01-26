شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الخارجية الأمريكى يتهم مراسلة بالكذب بعد مقابلة اتسمت بالحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم وزير الخارجية الأمريكى، مراسلة محطة الإذاعة الوطنية بالكذب عليه، وخرق "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة" بعد أن قالت إن بومبيو سبها مرارا بعد مقابلة اتسمت بالحدة، حيث قالت مراسلة المحطة مارى لويس كيلى يوم الجمعة إن بومبيو سبها، واستخدم مرارا كلمة نابية خلال انتقاد حاد، عقب أن سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المقالة لدى كييف، خلال مقابلة استمرت تسع دقائق.

وقال بومبيو فى بيان السبت، إن كيلى كذبت عليه مرتين الأولى عند التجهيز للمقابلة، ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق على إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر، وأضاف " إنه أمر مخز أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة، هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة فى سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته.

"وليس غريبا ألا يثق الشعب الأمريكى فى كثيرين فى وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".

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ويتركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلى مع بومبيو سألته خلالها عن إيران وسفيرة الولايات المتحدة فى أوكرانيا مارى يوفانوفيتش التى أقالها ترامب فى مايو الماضي.

وقال بومبيو، إنه وافق فقط على تناول موضوع إيران خلال المقابلة، وبعد ذلك قالت كيلى لمحطة الإذاعة الوطنية إنه صرخ وسبها مرارا، وأضافت إنه طلب من مساعديه إحضار خريطة للعالم غير مميزة، وطلب من كيلى أن تحدد مكان أوكرانيا وهو ما فعلته.

وقالت كيلى، إن مساعدى بومبيو لم يشترطوا أن يكون اللقاء الذى سيتم بعد المقابلة ليس للنشر.

وقالت: "نفس الموظفة التى أوقفت المقابلة ظهرت مرة أخرى، وطلبت منى اصطحابها أنا فقط دون جهاز تسجيل.. على الرغم من أنها لم تقل لى أن الكلام غير صالح للنشر، كما أننى لم أوافق على ذلك".