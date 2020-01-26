شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة استغلال القاصرات بالأعمال المنافية للآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة مافيا استغلال القاصرات فى الأعمال المنافية للآداب، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة مافيا استغلال القاصرات فى الأعمال المنافية للآداب. وأيد 96% من القراء تغليظ عقوبة مافيا استغلال القاصرات فى الأعمال المنافية للآداب، بينما عارض 4% من القراء تغليظ عقوبة مافيا استغلال القاصرات فى الأعمال المنافية للآداب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة استغلال القاصرات بالأعمال المنافية للآداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.