شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن اليوم عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن قبول الدفعة الخامسة للمتقدمين لمعهد معاونى الأمن، والشروط الواجب توافرها فى الأشخاص المتقدمين لمعهد معاونى الأمن، حيث كانت وزارة الداخلية قبلت عددا من المتقدمين للمعهد فى الدفعة الرابعة، بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة، وانطبقت عليهم الشروط العامة، وأبرزها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

ويشترط أيضاً ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي، وأن يستوفى الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.

Advertisements

كما شملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.