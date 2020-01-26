شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تحصين 6.8 مليون رأس ماشية وطائر ضد 5 أمراض وبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية، توضح أن حملات تحصين بلغت 6.8 مليون رأس منها تحصين 4.6 مليون رأس ماشية ضد 4 امراض وبائية، و2.2 مليون رأس طائر ضد انفلونزا الطيور خلال الشهر الماضى فى جميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الطب الوقائى بالهيئة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه من بين تحصينات الماشية، تحصين (2,036,090) رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين (1.976,833) رأسًا ضد مرض حمى الوادى المتصدع الميت، فضلاً عن تحصين (17,966) رأسًا ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، (573,466) رأسًا ضد مرض التسمم الدموى وتحصين (17,728) رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن أعمال تحصينات الحيوانات مستمرة بجميع المحافظات فى حالة اشتباه أى مرض وبائى يوثر على تنمية الثروة الحيوانية، موضحا أن الهيئة تعمل فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة، تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.