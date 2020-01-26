صحف القاهرة: احتفالات عيد الشرطة.. وطوارئ لمواجهة الجراد الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، عددا من موضوعات وأخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن والتي جاء في مقدمتها نتائج الاجتماع المشترك بين وزيري المالية والتنمية المحلية واحتفال مصر بعيد الشرطة، والتوافد على معرض الكتاب رغم برودة الجو.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "3 مليارات جنيه اعتمادات عاجلة لرصف الطرق ودعم حياة كريمة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار جهود الدولة لمعالجة الفجوات التمويل بين المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى النمو الشامل والمستدام قررت الحكومة إتاحة ملياري جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات وفقا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجوده بحيث يتم تعزيز البنية التحتية على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيده.

وأضافت الصحيفة أنه تقرر أيضا تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية العام المالي الحالي بمبلغ مليار جنيه للإسهام في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظات على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات و تخفيف الأعباء وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع المشترك للدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحضور محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وأوضحت "الأهرام" أن الاجتماع تناول تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قريه خلال المرحلة الأولى بـ11 محافظة على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية تأكيده أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكات البنية التحتية بالمحافظات بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية وتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بتوفير العمل في وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل مستجدات مبادره حياة كريمة .. مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي واستكمال مشروعات القرى المستهدفة في العام المالي المقبل.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة لتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو المقبل .

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر احتفلت بعيد الشرطة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن شوارع وميادين مصر شهدت أجواء احتفالية بمناسبة عيد الشرطة أمس .. مشيرة إلى أن المواطنين شاركوا رجال الشرطة في الاحتفال بعيدهم الـ68 ، حيث نزل رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن إلى الشوارع وقدموا الزهور والحلوة للمواطنين، بمناسبة تلك الذكرى الخالدة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قطاع السجون أنهى إجراءات الإفراج بالعفو عن 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط.

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وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "طوابير الزائرين لمعرض الكتاب تهزم البرد"، أن مئات المواطنين اصطفوا لعدة أمتار في مشهد ينم عن أهمية المكان والثروة المعلوماتية والفكرية بداخله، وذلك أمام بوابات معرض الكتاب في دورته الـ51 لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت "الأخبار" أنه على الرغم من برودة الجو إلا أن الزائرين حرصوا على الحضور في الساعات الأولى من الصباح وازداد هدد الزوار داخل القاعات الأربع للمعرض مع حلول فترة الظهيرة وسط تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة لمنع حدوث أي تجاوزات، وتسهيل دخول المواطنين للمعرض بشكل منظم وحضاري.

وتحت عنوان "طوارىء في الزراعة بعد ظهور حوريات الجراد الصحراوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزارة الزراعة أعلنت حالة الطوارئ بعد إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ظهور أسراب من الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا.

وأكدت وزارة الزراعة أنه تم القضاء على بعض المجموعات والتي لم تكن أكثر من حوريات ظهرت خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن لجان الفحص والاستكشاف تعمل بصورة يومية على الحدود وتتواجد بشكل مكثف لمنع دخول الجراد إلى البلاد أو السيطرة عليه في حالة ظهور أو اقتراب أي أسراب، وذلك من خلال 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية بالمحافظات .

وتحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمي ينطلق غدًا بمشاركة 46 دولة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي ينطلق غدا مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي ويستمر يومين بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة.

وأوضحت الصحيفة أن المحاور الأساسية تركز في المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد وآلياته وتفكيك المفاهيم المغلوطة وقضايا المرأة والأسرة ودور المؤسسات الدولية والدينية الأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي، كما تناقش شروط التجديد ودواعيه وضوابطه والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد عرض مظاهرة التجديد التي قام بها الأزهر قديما وحديثا وتناول المحاور أيضا تفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني وتركز على إبراز المواطنة من خلال رؤية شرعية معاصرة وكذلك الحديث عن دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي مثل مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودور الإفتاء والجامعات والمعاهد العلمية .

وتحت عنوان "العناني يبحث إدراج أديرة وادي النطرون باليونسكو"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار استقبل كاتري ليستزن الخبيرة في إدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الأيكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمي في الشارقة لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال ملف إدراج أديره وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأوضحت الصحيفة أن وزير السياحة والآثار ألقى الضوء، خلال اللقاء، على أهمية أديره وادي النطرون، حيث أنها تتميز بكونها أقدم الأديرة في المنطقة وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر و مزار لمئات الآلاف من السياح والأخوه المسيحيين لاسيما أنها مكان دفن الأنبا بيشوى الذي توفى في القرن الرابع الميلادي والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة أن المتخصصين والخبراء خلال الأيام الماضية قاموا بجولة تفقدية للأديرة التقوا خلالها بالرهبان ومسئولي المجلس الأعلى للآثار والمحافظة.

وعن فيروس "كورونا المستجد"، عودة إلى صحيفة "الأهرام" التي أكدت أن الفيروس تخطى حدود الصين ليهدد 4 قارات مثيرا الهلع حول العالم من التزايد المطرد في أعداد الوفيات والإصابات به ، حيث تم تسجيل ما يقرب من 41 حالة وفاة و1300 إصابة بزيادة أكثر من 800 حالة خلال 24 ساعة فقط يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه الجيش الصيني أطباء في المناطق المنكوبة حيث أرسل 3 طائرات أنزلت 450 طبيبا عسكريا وعاملين آخرين في المجال الطبي لدى بعضهم خبرة في مكافحه إيبولا وسارس .

وفي مصر أكدت وزاره الصحة والسكان تطبيق أفضل أنظمة الرصد في العالم لمتابعة الأمراض الوبائية .. مشيرا إلى أنها تتابع الفيروس الذي انتشر في الصين وعدد من دول أوروبا وآسيا ويتم رفع تقارير يوميه بالوضع داخل البلاد .