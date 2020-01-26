​​​اليوم.. انطلاق المهرجان الثامن لتحقيق سياسة الدمج

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ): تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، المهرجان الثامن لتحقيق سياسة الدمج والتواصل للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت عنوان (عائلة الرعاية الاجتماعية) للأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان بمحافظة أسوان، لمدة 5 أيام، في إطار برنامج التواصل والدمج لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة، لإعادة دمج الأطفال داخل مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية.

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