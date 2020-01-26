أخبار مصر | اليوم.. "الخطاب الإعلامي والتفكك الأسري" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الخطاب الإعلامي والتفكك الأسري" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، بحضور الأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، والإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية علا شوشة، ويديرها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات" بحضور الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.