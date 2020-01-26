شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رواد معرض الكتاب سألوا لجنة الفتوى بجناح الأزهر عن إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الواحدة والخمسين، والذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل.

تعددت الأسئلة التى وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات، ومن أبرز المسائل التى استقبلها الركن، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التى تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

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يأتى تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالى، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاستعانة بواعظات أزهريات لتحقيق التواصل الأمثل مع الجمهور، وخاصة السيدات، للتعريف بأمور الدين، استقبلت واعظات الأزهر الشريف،رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور الشرعية المختلفة.

عبرت واعظات الأزهر عن بالغ سعادتهن بمبادرة فضيلة الإمام الأكبر لتمكين الواعظات من الدخول في مجال الإفتاء، بعد خضوعهن لبرامج و دورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء وأساتذة الأزهر، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدآن العمل فى الميدان، لتلبية حاجة الجمهور.