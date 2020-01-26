شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب 3 ثانوى امتحانات الثانوية العام المقبل؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أولياء أمور وطلاب الصف الثانى الثانوى العام دفعة 2019-2020، يتساءلون حاليا عن مصير امتحانات الثانوية العامة كأول ثانوية عامة فى نظام التقييم الجديد، والذى تم تطبيقه على نفس الدفعة العام الدراسى الماضى، ”الخليج 365” يستعرض فى التقرير التالى كيف يؤدى الطلاب الامتحانات من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة.

كيف تتم امتحانات الثانوية العامة العام المقبل؟

تتم وفق قانون الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.

ـ كم عدد مرات الامتحانات التى يؤديها الطالب العام المقبل.. هل وفق نظام التقييم الجديد امتحان كل ترم أم امتحان واحد نهاية العام الدراسى؟

ـ وفق قانون الثانوية العامة، يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة، أى أن امتحان العام المقبل سيكون واحد فقط إذا لم يتم تغيير قانون الثانوية العامة.

ـ ما الاختلاف الذى يتم خلال امتحانات العام المقبل؟

الاختلاف فى امتحان الصف الثالث الثانوى العام المقبل هو أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق أسئلة متحررة تعتمد على الفهم وإلكترونيا على التابلت وفق النظام الجديد الذى تم تطبيقه على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى هذا العام.

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ـ ماذا عن تطبيعة الأسئلة فى الامتحانات هل ستكون موحدة أم أكثر من نموذج؟

وفق قانون الثانوية العامة، يكون الامتحان والأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية، تختلف فقط فى طريقة توزيعها فى نموذج وكراسة الامتحان وفقط نظام البوكليت المعمول به حاليا.

كم فرصة للطالب بامتحانات العام المقبل فى الثانوية العامة؟

يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة خلال شهر يونيو من كل عام، ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى العام شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب فى امتحان الدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر، وفى حالة نجاحه فيهما بالدور الثانى لا يحسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.

ـ هل سيتم إلغاء مكتب التنسيق؟

مكتب التنسيق مستمر والدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الثانوية العامة أى الصف الثالث الثانوى ستكون مؤهلة له للالتحاق بالجامعة.

كيف يستعد الطلاب للصف الثالث الثانوى باعتبارها سنة تحديد مصير؟

على الطالب أن يغير طريق مذاكرته للدروس بشكل يعتمد على الفهم وليس الحفظ وأن يعود للمدرسة لتحقيق أكبر استفادة منها والاهتمام بالمحتوى الرقمى لتضمنه معلومات ومقررات بحيث يعتمد على المحتوى الرقمى وكتاب المدرسة معا.