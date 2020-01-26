شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة للخضر "المتأخرة" لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، أن هناك لجان متابعة دورية من قبل إدارة الخضر تعمل على تكثيف برامج التوعوية الارشادية على زراعات حقول العروة الشتوية " المتأخرة" للخضروات لزيادة الإنتاج ، ومواجهة المناخ المتغير على المحصول لعدم تساقط الثمار و مكافحة امراض النبات .

وأوضح مدير الخضر ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لجان المتابعة تعمل يوميا بحقول الخضر وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التقلبات الجوية والمناخ المتغير ، تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار،كما تقوم اللجان بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل .

وتابع مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، إن هناك لجان وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مدريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب المزارعين بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

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فيما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالمناخ المتغير والتقلبات الجوية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

كما تواصل ادراة الخضر التابعة للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، نشر لجانها المرورية على انتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات والسجلات ، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة الزراعة ، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.