شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فبراير .. افتتاح المسابقة الدولية الـ27 القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الفعاليات العلمية لمشروع المائة عالم، نيابة عن الدكتو مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأحد المقبل الموافق 26 يناير 2020 بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية الواحدة ظهرًا، وقد أعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم".

ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالى عدد المقبولين فى البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيد بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمى المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها فى التعلم الذاتى المستمر النوعى التراكمى.​​

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ27 والتى ستعقد بالقاهرة فى الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.

Advertisements

وتضم المسابقة الفروع التالية : الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .

والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12سنة" ، وذلك بإجمالى جوائز مالية قدرها مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالى :

الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه والفرع الثانى : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه .

وسيتم تكريم أوائل الفائزين فى المسابقة فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.