شكرا لقرائتكم خبر عن ​للمرة الثالثة .. الرى تطلق مسابقة المزارعين "حافظ عليها .. تلاقيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى ، عن إطلاق المسابقة القومية للمزارعين (حافظ عليها ... تلاقيها) للمرة الثالثة على التوالى لعام 2020 والتى تهدف لدعم المشروع القومى للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تشجيع الممارسات المميزة والإيجابية التى يقوم بها المزارعون من خلال روابط مستخدمى المياه للحفاظ على المياه كماً ونوعاً .



أوضح الدكتور ابراهيم محمود ، رئيس قطاع تطوير الرى، أن المسابقة مفتوحة لجميع روابط مستخدمى المياه وجميع المزارعين فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك برعاية قطاع تطوير الرى متمثلاً فى الإدارة المركزية للتوجيه المائى وبدعم من قطاع التخطيط بالوزارة حتى أول مارس المقبل وهو آخر موعد لتلقى استمارات المتسابقين، موضحاً أن الأعمال ترسل الاستمارات بالايميل او الواتس اب او الفاكس .

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أضاف محمود ، أن المسابقة فى مضمونها تبحث بين فلاحى مصر أفضل التجارب والممارسات بينهم لترشيد استخدامات مياه الري بشرط استمراريه التجربة حيث ارتفع عدد المشاركين فيها للضعف العام الماضى، مضيفا بدأنا فى عقد ندوات توعيه لأعضاء روابط مستخدمي المياه علي مستوي الترع والمساقي التي تتخطى الـ 2500 رابطه بالمحافظات عن اهميه ترشيد مياه الري باستخدام نظم الري الحديث "بالرش والتنقيط " .



أوضح رئيس قطاع تطوير الرى ، أنه من خلال الحملات بدأت استجابة المزراعين منهم من كان ينفذ التجربة بعيدا عن، وعن المسابقه ، ومنهم من عجبته الفكرة ، وبدأ تطبيقها بجهوده الذاتية مع متابعه من مهندسي الري بتلك المناطق من حيث الاشراف الفنى.