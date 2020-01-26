​​اليوم.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

​يشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال جناح الأزهر الشريف الذي يُقام للسنة الرابعة على التوالي.

ويشارك المركز بعدد من أعضائه يوميًّا في ركن الفتوى بالجناح؛ للرد على أسئلة الرُّواد واستفساراتهم في مختلف التخصصات المتعلقة بالشأن الديني؛ لتصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المنحرفة.